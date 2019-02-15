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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              21 000

              Домкрат гидравлический горизонтальный ДГС 32Г (32 тонны)

              Телефон
              +74996477298
              Продавец
              МАРАЛ
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              Описание товара
              ХАРАКТЕРИСТИКАМасса - 21 кг.,Высота подхвата домкрата - 285 мм.,Высота подъема домкрата - 480 мм.,Диаметр штока - 71 мм.,Ход штока - 195 мм. Цена: 21 000 рублейЗалог:  21 000 рублейАренда: 1 день – 2 500 руб2-3 дня –  2 100 руб (за 1 день)4-6 дней –  1 700 руб Представляем вам уникальный и многофункциональный домкрат ДГС 20Работает он как в вертикальном, так и в горизонтальном положении,что в разы расширяет область его примненияГоризонтальный домкрат не теряет свойства обычного гидравлического,так что им можно не только поднимать груз но и:использовать для прокладки трубв качестве пресса для разжима груза
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