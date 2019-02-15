Домкрат гидравлический горизонтальный ДГС 32Г (32 тонны)

Описание товара

ХАРАКТЕРИСТИКАМасса - 21 кг.,Высота подхвата домкрата - 285 мм.,Высота подъема домкрата - 480 мм.,Диаметр штока - 71 мм.,Ход штока - 195 мм. Цена: 21 000 рублейЗалог: 21 000 рублейАренда: 1 день – 2 500 руб2-3 дня – 2 100 руб (за 1 день)4-6 дней – 1 700 руб Представляем вам уникальный и многофункциональный домкрат ДГС 20Работает он как в вертикальном, так и в горизонтальном положении,что в разы расширяет область его примненияГоризонтальный домкрат не теряет свойства обычного гидравлического,так что им можно не только поднимать груз но и:использовать для прокладки трубв качестве пресса для разжима груза