Домкрат гидравлический горизонтальный ДГС 50Г (50 тонны)

Описание товара

ХАРАКТЕРИСТИКАМасса - 33 кг.,Высота подхвата домкрата - 300 мм.,Высота подьема домкрата - 495 мм.,Размер верхней опорной площадки - 83 мм.,Диаметр штока - 85 мм.,Ход штока - 195 мм.Цена: 25 000 рублейЗалог: 25 000 рублейАренда: 1 день – 3 000 руб2-3 дня – 2 500 руб (за 1 день)4-6 дней – 2 000 рубПредставляем вам уникальный и многофункциональный домкрат ДГС 50Работает он как в вертикальном, так и в горизонтальном положении,что в разы расширяет область его примененияГоризонтальный домкрат не теряет свойства обычного гидравлического,так что им можно не только поднимать груз, но и:использовать для прокладки трубв качестве пресса для разжима груза