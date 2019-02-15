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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              15 000

              Домкрат гидравлический горизонтальный ДГС 20Г (20 тонн)

              Телефон
              +74996477298
              Продавец
              МАРАЛ
              0
              Описание товара
              ХАРАКТЕРИСТИКАМасса - 10 кг.,Габариты - 160х185х240 мм.,Высота подхвата домкрата - 240 мм.,Высота подъема домкрата - 405 мм.,Высота подъема домкрата с винтом - 470 мм.Диаметр винта - 35.5,Ход винта - 65 мм.,Диаметр штока - 53 мм.,Ход штока - 165 мм. Цена: 15 000 рублейЗалог:  15 000 рублейАренда: 1 день – 1 800 руб2-3 дня –  1 500 руб (за 1 день)4-6 дней –  1 200 руб Представляем вам уникальный и многофункциональный домкрат ДГС 20Работает он как в вертикальном, так и в горизонтальном положении,что в разы расширяет область его примненияГоризонтальный домкрат не теряет свойства обычного гидравлического,так что им можно не только поднимать груз но и:использовать для прокладки трубв качестве пресса для разжима груза
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