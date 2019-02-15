Домкрат гидравлический горизонтальный ДГС 10Г (10 тонн)

Описание товара

ХАРАКТЕРИСТИКАГрузоподъёмность - 10 т.,Масса - 5,5 кг.,Высота подхвата домкрата - 195 мм.,Высота подъема домкрата - 325 мм.,Высота подъема домкрата с винтом - 385 мм.Диаметр винта - 25 мм.,Ход винта - 60 мм.,Диаметр штока - 40 мм.,Ход штока - 1130 мм.Цена: 12 000 рублейЗалог: 12 000 рублейАренда: 1 день – 1 500 руб2-3 дня – 1 200 руб (за 1 день)4-6 дней – 1 000 руб Представляем вам уникальный и многофункциональный домкрат ДГС 10Уникальность домкрата заключается в том,что он работает не только в вертикальном положении,как обычные домкраты,но и в горизонтальном !Это позволяет расширить область его применения. Ведь,многофункциональность,это всегда"+" Работает он как в вертикальном, так и в горизонтальном положении,что в разы расширяет область его применения Горизонтальный домкрат не теряет свойства обычного гидравлического,так что им можно не только поднимать груз но и:использовать для прокладки трубв качестве пресса для разжима груза