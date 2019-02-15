Такелажная тележка с диском ТТ 12 тонн

Описание товара

Технические характеристики:Грузоподъемность,тонн12Количество роликов,шт8Размер платформы,мм490х230х110Размер роликов,мм80 Х 70Материал роликовполиуретанМасса,кг37Поворотный дисксверху катка Цена: 13 500 рублейЗалог: 13 500 рублейАренда: 1 день – 1 600 руб2-3 дня – 1 350 руб (за 1 день)4-6 дней – 1 100 руб. Доставка :В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБнДо 250 км от МКАД 10000рубДоставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.