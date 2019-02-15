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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              13 500

              Такелажная тележка с диском ТТ 12 тонн

              Телефон
              +74996477298
              Продавец
              МАРАЛ
              0
              Описание товара
              Технические характеристики:Грузоподъемность,тонн12Количество роликов,шт8Размер платформы,мм490х230х110Размер роликов,мм80 Х 70Материал роликовполиуретанМасса,кг37Поворотный дисксверху катка Цена: 13 500 рублейЗалог:  13 500 рублейАренда: 1 день – 1 600 руб2-3 дня – 1 350 руб (за 1 день)4-6 дней – 1 100 руб. Доставка :В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБнДо 250 км от МКАД 10000рубДоставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.
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