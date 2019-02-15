Таль цепная стационарная 5т 3м (ТС 53)

Описание товара

Таль стационарная ТС-5/3Технические характеристики:Грузоподъемность - 5 т.Мин. Расстояние между крюками - 600 мм.Кол-во цепей - 2 шт.Тяговое усилие - 60 кг.Грузоподъемная цепь - 9х21мм. стандарта G 80Ручная цепь - 5,2х23,5 мм. оцинкованнаяМасса без цепи - 41,3 кг. Стоимость аренды/продажиАренда 1 день4800 руб.Аренда 2-3 дня3700 руб. в суткиАренда 4-6 дней3000 руб. в сутки На все металлические конструкции нанесено защитное порошковое покрытие Игольчатый подшипник в опоре роликов для плавного хода Закрытый автоматический стопорный механизм типа Weston для точной фиксации груза Тройные прямозубые шестерни обеспечивают высокую эффективность при минимальном усилии Закаленная грузоподъемная цепь стандарта 80 Кованые крюки с прочными предохранительными щеколдами и с возможностью поворота на 3600 для облегчения фиксации груза Гладкий скругленный край ручной цепи предотвращает от заедания во время тяги Высота опускания ручной цепи равна высоте подъема Доставка:В пределах МКАД и до 30км от МКАД 3000рубОт 30 до 70 км от МКАД 4000РУБОт 70 до 100 км от МКАД 5000рубОт 100 до 170 км от МКАД 7000РУБДо 250 км от МКАД 10000руб Доставка в другие города и страны осуществляется через транспортную компанию, стоимость такой доставки рассчитывается индивидуально.