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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              10 000

              Лом монтажный такелажный 5т

              Телефон
              +74996477298
              Продавец
              МАРАЛ
              0
              Описание товара
              Лом монтажный-такелажныйТехнические характеристики:Номинальная грузоподъемность (Т)5Материал роликовметаллКоличество роликов2Размеры ролика(мм)70/54Длина лома (мм)2310Вес (кг)30Материалов роликовжелезоУникальные свойства:1. Отличается простотой конструкцией2. С его помощью груз можно поднять гораздо быстрее, нежели с помощью домкрата. 3. Толщина лапки у данного лома минимальная, поэтому он лекго пролезет под любой груз.Для чего применяется и какие проблемы решает:1. Это простое и универсальное средство для подъема тяжелых грузов.2. Это простое и универсальное средство для перемещения  тяжелых грузов  на небольшие расстояния.3. При помощи лома можно поднять груз на высоту до 145 мм4. Использование данного ломазначительно экономит время, затраченное на подъем груза.Стоимость аренды/продажи  Где применяется:1. В строительстве2. В ремонте3. В такелажных работах4. В монтажных работах Порядок работы:1. Как правило, такелажный лом используется в совокупности с транспортными системами,для подъема груза с целью его дальнейшего перемещения на платформе.2. Лапка подставляется под груз, после чего происходит надавливание на рукоятку лома  и груз поднимается. Чем можно заменить:1. Домкратом2. Клином3. Обычным ломом
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