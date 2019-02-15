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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              1 400

              Вазон В1 400х400х400 (серый)

              Телефон
              +73432885384
              Продавец
              БЕТОНГРУПП
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              Описание товара
              Цветочные вазоны и горшки из различных материалов не только служат вместилищем для оптимального почвенного состава садовых растений, но и представляют собой один из лучших способов добавить яркие акценты садовому участку. Уличные вазоны для цветов могут иметь разнообразные формы, а их декор дополнит садово-парковую композицию Группа компаний «БЕТОНГРУПП» осуществляет поставку  продукции соответствующую всем требованиям стандартов и ГОСТов. На всю продукцию предоставляется паспорт качества и сертификаты.По наличию и стоимости вы можете уточнить у наших менеджеров.
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