Вазон В1 400х400х400 (серый)

Описание товара

Цветочные вазоны и горшки из различных материалов не только служат вместилищем для оптимального почвенного состава садовых растений, но и представляют собой один из лучших способов добавить яркие акценты садовому участку. Уличные вазоны для цветов могут иметь разнообразные формы, а их декор дополнит садово-парковую композицию Группа компаний «БЕТОНГРУПП» осуществляет поставку продукции соответствующую всем требованиям стандартов и ГОСТов. На всю продукцию предоставляется паспорт качества и сертификаты.По наличию и стоимости вы можете уточнить у наших менеджеров.