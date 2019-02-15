Тротуарная плитка от производителя

Описание товара

Технология вибропрессования заключается в том, что вибрирование бетонной смеси в прессформе производится под давлением на вибропрессе. Смесь, используемая при вибропрессовании, имеет низкое водоцементное соотношение, что обеспечивает высокую прочность и морозостойкость. Изделия в отличие от вибролитой плитки имеют строгую геометрию формы и параллельность поверхностей. Вибропрессованная плитка имеет шершавую поверхность, и это делает её удобной для мощения городских территорий, полос разгона и торможения транспорта (остановок), особенно в наших температурных условиях, когда летом температура достигает + 35 оС, а зимой — 32 оС. Наиболее важными техническими характеристиками тротуарной плитки являются:Прочность – марка бетона М300 (В 22,5)Уровень водопоглощения – не более 6%Морозостойкость – F200Интенсивность окрашивания – по всей массеСоответствие установленным геометрическим параметрам – допустимые отклонения менее 2 мм.Качество лицевой поверхности – А6 Тротуарная плитка выпускается по ГОСТ 17608-91 Группа компаний «БЕТОНГРУПП» осуществляет поставку продукции соответствующую всем требованиям стандартов и ГОСТов. На всю продукцию предоставляется паспорт качества и сертификаты.По наличию и стоимости вы можете уточнить у наших менеджеров.