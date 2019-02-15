Сваи железобетонные от производителя

Описание товара

Сваи – это железобетонные стержни, которые заглубляются в землю в основании здания для укрепления фундамента. Невозможно представить себе строительство без свай, будь то возведение современной многоэтажного офисного здания или небольшого пятиэтажного дома. Функция свай: будучи частью свайного фундамента, сваи передают нагрузку от веса дома в грунт.Сваи забивные железобетонные применяются во всех климатических районах, для устройства свайных фундаментов зданий и сооружений. Железобетонный сваи служат для для улучшения несущих свойств грунта и передачи нагрузки от возводимых зданий и сооружений к нижним слоям грунта, самые распространенные железобетонные сваи имеют сплошную форму с квадратным сечением от 300 мм до 400 мм. Использование, железобетонных свай, возможно в грунтах с разнообразными характеристиками, в том числе болотистых и мерзлых местностях. Забивные сваи, за счет опорного давления, передают на грунт нагрузку от свайного фундамента, нагрузка передается за счет бокового трения поверхности свай об уплотненный грунт. Сваи забивные железобетонные отвечают всем техническим требованиям предъявляемым ГОСТ 19804-91, и выпускаются согласно рабочим чертежам серии 1.011.1-10.8. Маркировка железобетонных свай производиться в соответствии ГОСТ 13015-2003. Наиболее распространенной методикой для установки железобетонной сваи на точку погружения, корректировку, погружения сваи в грунт это применение специальной копровой машины. В тех случаях когда грунт плохо деформируется, допустим, когда есть прослойка песка, то при погружении свай применяют лидерное бурение. Так же монтаж железобетонных сваи осуществляется с применением технологии вдавливания с использованием специальных сваевдавливающих машин, или с использованием вибрационной технологии, применяемой в условиях монтажа на супесчаных и водонасыщенных грунтах, с помощью низкочастотных вибропогружателей.История свай насчитывает не одно тысячелетие. Например, основанный в 1275 году Амстердам называют не иначе, как «город на сваях», так как появился он в устье реки Амстел, недалеко от дамбы, защищавшей город от наводнений. При строительстве города всюду применялись деревянные сваи – только на одну ратушу понадобилось более 13 тысяч свай. Практически полностью на сваях стоит еще один европейский город – Венеция. Здесь применялись сосновые и дубовые сваи, соединенные решетчатой системой. При строительстве одной только церкви Санта Мария Делла Салюте в 1630 было использовано более 100 тысяч свай (по другим источникам более миллиона). Имя шведской столицы Стокгольм значит «бревенчатый остров» - это имя ученые связывают с тем, что первые сооружения города были построены на сваях.В России одно из самых известных сооружений на сваях – Петропавловская крепость. При ее перестройке было использовано более 40 тысяч свай. С развитием железобетонной промышленности, сваи стали применяться в строительстве везде, где это только возможно.Если Вы заинтересовались вопросом приобретения железобетонных забивных свай, то всю интересующую вас информацию по наличию, стоимости, доставке и вариантах оплаты вы получите, обратившись в компанию по тел. (343) 288-53-84