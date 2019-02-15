Бетон любой марки от производителя

Описание товара

Бетон — искусственный каменный материал, состоящий из затвердевшей смеси вяжущего вещества (с водой, реже — без нее) и заполнителей. Состав смеси специально рассчитывается или подбирается для того, чтобы обеспечить получение требуемых свойств бетона. Бетонная смесь тщательно перемешивается в бетоносмесителях, укладывается в формы или опалубку и уплотняется различными механизирированными способами (вибрированием и др.). Затвердевает бетонная смесь в естественных (атмосферных) или искусственных тепловлажностных условиях.Бетон— один из основных строительных материалов. Он широко применяется для изготовления сборных железобетонных деталей, крупных панелей, блоков и др. изделий, а также для возведения сборно-монолитных и монолитных железобетонных и бетонных сооружений. Известно много видов и разновидностей бетона.В зависимости от вида вяжущего различают: бетон цементный (наиболее распространенный), силикатный, гипсобетон, асфальтобетон, пластбетон и др. Заполнители, применяемые в бетоне делятся на мелкие— песок, и крупные - гравий или щебень.Как правило, заполнители — неорганические вещества. Они влияют на объемный вес и прочность бетона, снижают его усадку, образуя в нем жесткий скелет