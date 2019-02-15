Плита дорожная ПДН 60002000140

Описание товара

Плиты дорожные используют для строительства городских дорог – постоянного или временного пользования. Их активно применяют в регионах с низкой температурой – до минус 40. Такие температуры асфальтовое покрытие выдерживает весьма слабо, а плиты из прочного тяжелого бетона переносят спокойно, не теряя своих основных потребительских свойств. Плиты дорожные – наилучший выход для предприятий, занимающихся строительством в северных регионах страны.Плиты дорожные часто используются на военных полигонах, на аэродромах, где от этих изделий требуется высокая устойчивость к механическим и другим нагрузкам. Применение железобетона вместо асфальта позволяет трассам служить долго, качественно и надежно. Кроме того, укладка плит в чем-то оказывается проще, чем укладка асфальта, поскольку плиты дорожные имеют практически идеально ровную поверхность – если они произведены по всем техническим требованиям и в соответствии со стандартами.Если Вы заинтересовались вопросом приобретения дорожных плит, то всю интересующую вас информацию по наличию, стоимости, доставке и вариантах оплаты вы получите, обратившись в компанию"БЕТОНГРУПП" по тел. (343) 288-53-84 либо написав нам письмо по e-mail: 2885384@bk.ru