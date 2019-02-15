Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              14 500

              Плита дорожная ПДН 60002000140

              Телефон
              +73432885384
              Продавец
              БЕТОНГРУПП
              0
              Описание товара
              Плиты дорожные используют для строительства городских дорог – постоянного или временного пользования. Их активно применяют в регионах с низкой температурой – до минус 40. Такие температуры асфальтовое покрытие выдерживает весьма слабо, а плиты из прочного тяжелого бетона переносят спокойно, не теряя своих основных потребительских свойств. Плиты дорожные – наилучший выход для предприятий, занимающихся строительством в северных регионах страны.Плиты дорожные часто используются на военных полигонах, на аэродромах, где от этих изделий требуется высокая устойчивость к механическим и другим нагрузкам. Применение железобетона вместо асфальта позволяет трассам служить долго, качественно и надежно.  Кроме того, укладка плит в чем-то оказывается проще, чем укладка асфальта, поскольку плиты дорожные имеют практически идеально ровную поверхность – если они произведены по всем техническим требованиям и в соответствии со стандартами.Если Вы заинтересовались вопросом приобретения дорожных плит, то всю интересующую вас информацию по наличию, стоимости, доставке и вариантах оплаты вы получите, обратившись в компанию"БЕТОНГРУПП" по тел. (343) 288-53-84 либо написав нам письмо по e-mail: 2885384@bk.ru
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store