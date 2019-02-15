Асфальт холодный от производителя

Описание товара

Основной проблемой для дорожников, подрядных организаций нефтяной промышленности и пр. является выбор материала для ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием, устройства гидрофобных слоев для нефтеналивных резервуаров в период с середины осени до окончания весны.Наша компания предлагает к поставке универсальный и высокотехнологичный продукт – холодный асфальт.К плюсам использования нашей продукции относятся:- Независимость от АБЗ (возможно производить ямочный ремонт, когда асфальтобетонные заводы еще не работают весной или уже закончили свою работу осенью)