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              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              300

              Асфальт холодный от производителя

              Телефон
              +73432885384
              Продавец
              БЕТОНГРУПП
              0
              Описание товара
              Основной проблемой для дорожников, подрядных организаций нефтяной промышленности и пр. является выбор материала для ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием, устройства гидрофобных слоев для нефтеналивных резервуаров в период с середины осени до окончания весны.Наша компания предлагает к поставке универсальный и высокотехнологичный продукт – холодный асфальт.К плюсам использования нашей продукции относятся:-   Независимость от АБЗ (возможно производить ямочный ремонт, когда асфальтобетонные заводы еще не работают весной или уже закончили свою работу осенью)
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