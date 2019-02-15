Садовый дом 79

Описание товара

НаименованиеКомплектация «Лайт»707 000 Комплектация «Комфорт»808 000 Комплектация «Заезжай и живи» 909 000 ГидроизоляцияРубероидРубероидРубероидОбвязкаБрус обрезной — 100х150 ммБрус обрезной — 150х150 ммБрус обрезной — 150х150 ммЛагиБрус — 50х150 мм, через 600 ммБрус — 50х150 мм, через 600 ммБрус — 50х150 мм, через 600 ммЧерновой полОбрезная доска — 20х100 ммОбрезная доска — 20х100 ммОбрезная доска — 20х100 ммСтены (стойки, обвязка, раскосы)Брус — 50х100 ммБрус — 50х150 ммБрус — 50х150 ммПерегородки (стойки, обвязка, раскосы)Первый этаж Брус — 50х100 мм, второй — 50х50 ммПервый этаж Брус — 50х100 мм, второй — 50х50 ммПервый этаж Брус — 50х100 мм, второй — 50х50 ммВысота потолковПервый этаж — 2.45 м, второй (при наличии) — 2.3 мПервый этаж — 2.45 м, второй (при наличии) — 2.3 мПервый этаж — 2.45 м, второй (при наличии) — 2.3 мСтропилаБрус — 50х150 мм, совместно с 50х100 мм, через 0.8-1.0 мБрус — 50х150 мм, совместно с 50х100 мм, через 0.8-1.0 мБрус — 50х150 мм, совместно с 50х100 мм, через 0.8-1.0 мОбрешеткаНе сплошная, обрезная доска — 20х100 ммНе сплошная, обрезная доска — 20х100 ммНе сплошная, обрезная доска — 20х100 ммКровляОндулин (Зеленый/красный/коричневый)Ондулин (Зеленый/красный/коричневый)Ондулин (Зеленый/красный/коричневый)Пол/потолокKnauf — 100 ммKnauf — 150 ммKnauf — 200 ммВнешние стеныRockwool — 100 ммRockwool — 150 ммRockwool — 150 ммВнутренние перегородкинетнетRockwool — 50 ммМансарда (при наличии)Rockwool — 50 ммRockwool — 100 ммRockwool — 150 ммПол/потолокНаноизол Б с двух сторонНаноизол Б с двух сторонНаноизол Б с двух сторонВнешние стеныСнаружи Наноизол А, внутри Наноизол БСнаружи Наноизол А, внутри Наноизол БСнаружи Наноизол А, внутри Наноизол БВнутренние перегородкинетнетНаноизол Б с двух сторонМансарда (при наличии)Внутри — Наноизол Б, под кровлю укладывается Наноизол АВнутри — Наноизол Б, под кровлю укладывается Наноизол АВнутри — Наноизол Б, под кровлю укладывается Наноизол АДоп. ветрозащитанетнетПлита OSB 9 ммОтделка фасадаСухая Вагонка сорт В, толщиной 17 мм, через рейку 20х50 ммСухая Вагонка сорт В, толщиной 17 мм, через рейку 20х50 ммСухая Вагонка сорт В, толщиной 17 мм, через рейку 20х50 ммПотолок/стены/перегородкиСухая Евро-Вагонка сорт В, толщиной 12,5 ммСухая Евро-Вагонка сорт В, толщиной 12,5 ммСухая Евро-Вагонка сорт В, толщиной 12,5 ммПолСухая шпунтованная доска сорт В, 27 ммСухая шпунтованная доска сорт В, 27 ммСухая шпунтованная доска сорт В, 27 ммЛестницаДеревянная с установкой опорного перила и точеных балясинДеревянная с установкой опорного перила и точеных балясинДеревянная с установкой опорного перила и точеных балясинОкнаДеревянные двойного остекления — 1х1.2/0.8х1.2/0.6х0.6 мДеревянные двойного остекления — 1х1.2/0.8х1.2/0.6х0.6 мПластиковые однокамерные — 1х1.2/0.8х1.2/0.6х0.6 мВходная дверьМеталлическая утепленнаяМеталлическая утепленнаяМеталлическая утепленнаяМежкомнатные двериДеревянные филенчатые без фурнитуры — 0.8х2.0 мтДеревянные филенчатые без фурнитуры — 0.8х2.0 мДеревянные филенчатые без фурнитуры — 0.8х2.0 мПлинтусДеревянный, материал сосна, сорт ВДеревянный, материал сосна, сорт ВДеревянный, материал сосна, сорт В