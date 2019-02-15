Дом 91 квм

Описание товара

Комплектация каркасного дома:ФундаментСвайно-винтовойВС-108/300/2500мм, ТУ 5260-001-84045723-2011Сваи закручиваются с использованием спецтехникиТолщина стенки сваи 4 мм, толщина лопасти 5 ммВнутри сваи заполняются бетонной смесью М300Сваривается металлический оголовок, 200*200 ммСвая покрыта 2-х компонентным заводским защитным составом Силовой каркасЦокольные и межэтажные перекрытияЛаги цокольного перекрытия усиленные, изготавливаются из доски 50*200 мм, с шагом не более 580 ммЛаги межэтажного перекрытия усиленные, изготавливаются из строганной доски камерной сушки 1 сорта 50*200 мм (14-18% влажность), с шагом не более 580 ммНаружные и внутренние несущие стеныОбвязка каркаса: брус 150*150 ммВертикальные стойки из строганной доски камерной сушки (14-18% влажность), 1 сорта, 150*50 ммШаг стоек не более 580 мм, с использованием усиленной крепежной системы и дополнительной защитой каркаса от «мостиков холода»Для защиты каркаса: внешняя сторона — четырехслойная диффузионная мембрана, внутренняя сторона трёхслойная полиэтиленовая плёнкаМежкомнатные перегородкиВертикальные стойки из строганной доски камерной сушки (14-18% влажность), 1 сорта, 100*50 мм.С обеих сторон стойки каркаса монтируются паропроницаемой мембраной Изоспан.Внутренние несущие стены и перегородкиУсиленная стропильная система из доски 200*50 мм, 1 сорта, с шагом 580 мм.Для защиты кровельной системы: внешняя сторона — четырехслойная диффузионная мембрана, внутренняя сторона — трёхслойная полиэтиленовая плёнка. Все деревянные конструкции антисептируются в два слоя, специальным огне-био защитным составом. Монтаж силового каркаса дома производится с применением оцинкованной крепежной системой с двойным усилением.Теплоизоляция из экологически чистого плитного базальтового утеплителя ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или Paroc EXTRAНаружные стены — в 3 слоя (150 мм).Межкомнатные перегородки — в 2 слоя (100 мм)Межэтажные перекрытия — в 2 слоя (100 мм)Чердачное перекрытие (потолок второго этажа) — в 3 слоя (150 мм)Кровля — металлочерепицаПокрытие: полиэстер, с гарантией качества 15 летПервый класс цинкования – 275 г/кв.мТолщина стали: 0,5 ммЦвета в ассортиментеНаружная отделка фасадаВлагостойкая плита OSB-3, 2500*1250*9 мм (Egger/Kalevala, класс Е1)Вентилируемый фасад: контробрешетка из бруса 35*35 ммМонтируются крашеные оцинкованные отливы на цоколь по наружному периметруВнутренняя отделка стенВлагостойкая плита OSB-3, 2500*1250*9 ммОкнаОконные конструкции ПВХ REHAU SIB-Design, стандартных размеровТолщина профиля 70мм2-х камерный стеклопакет (3 стекла), 5-ти камерный профиль (цвет белый), противомоскитные сеткиФурнитура: ROTO NT