Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 15.02.2019
              2 700 000

              Дом из пеноблока 127 квм

              Телефон
              +79525110011
              Продавец
              Зеленый Мир
              0
              Описание товара
              Дом из ПеноблокаХарактеристики проектаОбщая площадь  127.26 кв.мЖилая площадь  69.44 кв.мРазмеры дома  10.86 x 16.46 мКоличество комнат  4Количество спален  3Цокольный этаж  нетГараж  естьМансарда  нетОтделка  облицовочный кирпичМатериал стен  пеноблок / газобетонФундамент  монолитная плитаПерекрытия  деревянные балки￼ Редактор планировок Зеркальный вариантХарактеристики проектаОбщая площадь  127.26 кв.мЖилая площадь  69.44 кв.мРазмеры дома  10.86 x 16.46 мКоличество комнат  4Количество спален  3Цокольный этаж  нетГараж  естьМансарда  нетОтделка  облицовочный кирпичМатериал стен  пеноблок / газобетонФундамент  монолитная плитаПерекрытия  деревянные балкиПлощади помещенийОписание проектаМодель проекта жилого дома с размерами здания 10,86 x 16,46 м. Фундамент – монолитная ж/б плита. Наружные стены – газобетонные блоки с утеплением минеральной ватой и отделкой. Внутренние стены - газобетонные блоки. Перегородки - рядовой кирпич. Пол этажа - пол по монолитной плите, чердачное перекрытие - деревянные балки перекрытия. Крыша многоскатная. Кровля – битумная черепица. Окна — металлопластиковые.
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store