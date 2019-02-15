Дом из пеноблока 127 квм

Описание товара

Дом из ПеноблокаХарактеристики проектаОбщая площадь 127.26 кв.мЖилая площадь 69.44 кв.мРазмеры дома 10.86 x 16.46 мКоличество комнат 4Количество спален 3Цокольный этаж нетГараж естьМансарда нетОтделка облицовочный кирпичМатериал стен пеноблок / газобетонФундамент монолитная плитаПерекрытия деревянные балки￼ Редактор планировок Зеркальный вариантХарактеристики проектаОбщая площадь 127.26 кв.мЖилая площадь 69.44 кв.мРазмеры дома 10.86 x 16.46 мКоличество комнат 4Количество спален 3Цокольный этаж нетГараж естьМансарда нетОтделка облицовочный кирпичМатериал стен пеноблок / газобетонФундамент монолитная плитаПерекрытия деревянные балкиПлощади помещенийОписание проектаМодель проекта жилого дома с размерами здания 10,86 x 16,46 м. Фундамент – монолитная ж/б плита. Наружные стены – газобетонные блоки с утеплением минеральной ватой и отделкой. Внутренние стены - газобетонные блоки. Перегородки - рядовой кирпич. Пол этажа - пол по монолитной плите, чердачное перекрытие - деревянные балки перекрытия. Крыша многоскатная. Кровля – битумная черепица. Окна — металлопластиковые.