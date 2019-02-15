Проект дома 259 квм

Описание товара

ОптимаСтандартПремиумПроектированиеАдаптация проектаВнесение любых технически выполнимых изменений в типовые проекты на стадии эскизного проектированияРабочая документацияАрхитектурные и конструктивные решения с учетом расчетов нагрузок на узлы дома с соблюдением строительных норм и правил, действующих на территории России и за ее пределамиРазработка 3D визуализации в программах 3ds Max® и Revit® СИП панелиПроизводство и раскрой СИП панелейИсключительно в заводских условиях согласно рабочей документации на автоматизированной линииПенополистиролKNAUF Therm® WALLKNAUF Therm® PANELKNAUF Therm® PANEL PROОСПOSB-3 12 мм. Ultralam™ производства “TALEON”Обработка пиломатериалаФундаментный брус сечением 200✕200.Антисептирование NEOMID™ 430, РоссияАнтисептирование NEOMID 430, РоссияИмпрегнация препаратом Tanalith® E компании Arch, ВеликобританияВесь пиломатериалВлажность 18-20%Влажность 18-20%Камерной сушки до 12%Антисептирование пиломатериалаNEOMID 430, РоссияNEOMID 430, РоссияВ заводских условиях препаратом Tanalith® E компании Arch, ВеликобританияПодготовка террасы, крыльца под “чистовой настил” Конструкция домаПерекрытие пола 1-го этажаСИП панель RUSSIP™ 174 ммВнешние стеныСИП панель RUSSIP™ 174 ммВнутренние перегородкиКаркасСИП панель RUSSIP™ 174 ммЧердачные перекрытияКаркасСИП панель RUSSIP™ 174 ммКрышаКаркас