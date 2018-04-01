Поливинилбутераль ГОСТ 9439-85

Описание товара

Поливинилбутираль является наиболее растворимым и наиболее эластичным среди полимеров этого типа; он обеспечивает более высокую прочность клеевых соединений при отдире. Поставляется в форме прозрачных бесцветных растворов (в органических растворителях) или в виде водных дисперсий. Обладает прекрасной адгезией к стеклу. Главное его применение — производство многослойных безосколочных стекол, чему благоприятствует прозрачность поливинилбутираля, его стойкость к солнечной радиации и способность удерживать осколки стекол при ударе. Этот полимер используется также для склеивания слюды и как модификатор клеев-расплавов, применяемых для упаковки. Удаляемые защитные покрытия (протекторы) для непористых поверхностей (например, из стекла и металлов) получают путем полива пленок из дисперсий.

МАРКИ

ЛА и ЛБ - для изготовления грунтов и лаков (ЛБ в наличие)(ЛА всегда в наличие)

КА и КБ - для изготовления клеев (КА в наличие)

ПП - пленочный поливочный для изготовления поливинилбутиральной клеящей пленки методом полива(Под заказ)

НК - для напыления, изготовления клеев и пластмассы (в наличие)

ПШ-1 и ПШ-2 - пленочные шлицевые для изготовления поливинилбутиральной клеящей пленки методом экструзии(Под заказ)