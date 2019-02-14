Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 14.02.2019
              2 900

              Увлажнитель воздуха Boneco U7146 (ультразвук) цвет green

              Телефон
              +79049790502
              Продавец
              АПИКС
              0
              Описание товара
              Увлажнитель Boneco U7146 (ультразвук) / цвет: green​Boneco U7146 — это ультрамодный увлажнитель воздуха, выполненный в эргономичном, стильном дизайне. На выбор предлагается 5 вариантов расцветки корпуса: черный, белый, фиолетовый, красный и ярко-зеленый. Легкий и компактный воздухоувлажнитель способен не только создать в помещении оптимально комфортный микроклимат, но и украсить интерьер утонченно-строгими или насыщенно-яркими красками.Отличительные особенности ультразвуковой принцип увлажнения воздухамеханическое управлениеяркие, модные цвета корпусав качестве емкости для воды используется любая стандартная бутылка объемом 0,5 литруникальная мембрана «glass-plate»шнур с адаптеромсветодиодная подсветка парарегулятор интенсивности увлажненияавтоматическое отключение при низком уровне водыэкономное энергопотреблениепростое обслуживание и уходкомпактные размерыТехнические характеристикиПотребляемая мощность 15 ВтПлощадь помещения 20 м2Объем резервуара воды 0,5 лРасход (воды) 100 г/чОбслуж. объем до 50 м3Размер (высота) 80 ммРазмер (ширина) 110 ммРазмер (глубина) 65 ммВес 0,3 кгВес нетто, кг 0,7Вес брутто, кг 0,8Объём упаковки товара, м3 0,00288Длина упаковки товара, м 0,18Ширина упаковки товара, м 0,1Высота упаковки товара, м 0,16
              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store