Увлажнитель воздуха Boneco U7146 (ультразвук) цвет green

Описание товара

Увлажнитель Boneco U7146 (ультразвук) / цвет: green​Boneco U7146 — это ультрамодный увлажнитель воздуха, выполненный в эргономичном, стильном дизайне. На выбор предлагается 5 вариантов расцветки корпуса: черный, белый, фиолетовый, красный и ярко-зеленый. Легкий и компактный воздухоувлажнитель способен не только создать в помещении оптимально комфортный микроклимат, но и украсить интерьер утонченно-строгими или насыщенно-яркими красками.Отличительные особенности ультразвуковой принцип увлажнения воздухамеханическое управлениеяркие, модные цвета корпусав качестве емкости для воды используется любая стандартная бутылка объемом 0,5 литруникальная мембрана «glass-plate»шнур с адаптеромсветодиодная подсветка парарегулятор интенсивности увлажненияавтоматическое отключение при низком уровне водыэкономное энергопотреблениепростое обслуживание и уходкомпактные размерыТехнические характеристикиПотребляемая мощность 15 ВтПлощадь помещения 20 м2Объем резервуара воды 0,5 лРасход (воды) 100 г/чОбслуж. объем до 50 м3Размер (высота) 80 ммРазмер (ширина) 110 ммРазмер (глубина) 65 ммВес 0,3 кгВес нетто, кг 0,7Вес брутто, кг 0,8Объём упаковки товара, м3 0,00288Длина упаковки товара, м 0,18Ширина упаковки товара, м 0,1Высота упаковки товара, м 0,16