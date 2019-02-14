Мойка воздуха Ballu AW 320 черный black

Описание товара

Мойка воздуха Ballu AW-320 черный /blackПромышленный концерн Ballu специализируется на разработке и производстве климатической и инженерной техники, является лидером продаж на рынках России, СНГ, стран Восточной Европы и продолжает наращивать производственные мощности.Режимы работыAUTO (автоматический режим).В этом режиме автоматически поддерживается уровень относительной влажности 45%. Чем ниже уровень влажности в комнате, тем выше скорость вращения вентилятора и, следовательно, выше производительность прибора.NIGHT (ночной режим для комфортного сна).Режим предназначен для бесшумной работы мойки воздуха в ночное время.Освещенность панели управления снижена, прибор автоматически поддерживает относительную влажность на уровне 45%. Скорость вращения вентилятора установлена на минимальном уровне.CLEAN (режим очистки дисков от налета солей жесткости).При работе в этом режиме вентилятор находится в выключенном состоянии, и запах моющего раствора, залитого в поддон, не будет распространяться по помещению. Вращаются только увлажняющие/очищающие диски.Отличительные особенностиУвлажнение и очистка воздухаСенсорное управлениеВстроенный гигрометрКонтейнер для ароматических масел (ароматерапия)Дезинфицирующий серебряный стержень DSS для обеззараживания воды (в комплекте)Встроенный режим очистки увлажняющих дисковЦветовая гамма: черный, белыйТехнические характеристикиПотребляемая мощность 15 ВтПлощадь помещения до 50 м2Объем резервуара воды до 5,7 лПодключение 220-230 В, 50 ГцОбъем циркулирующего воздуха 300 м3/чРазмер (высота) 401 ммРазмер (ширина) 392 ммРазмер (глубина) 295 ммВес 5,6 кгВес нетто, кг 5,6Вес брутто, кг 8,6Объём упаковки товара, м3 0,082908Длина упаковки товара, м 0,47Ширина упаковки товара, м 0,36Высота упаковки товара, м 0,49