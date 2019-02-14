Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU 3510D

Описание товара

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-3510DElectrolux EHU-3510D представляет собой современный ультразвуковой увлажнитель воздуха с интеллектуальным управлением, эффективной системой фильтрации и высокой производительностью работы по созданию чистого и максимально комфортного микроклимата в помещении.ПреимуществаОтличительной особенностью данного увлажнителя является инновационная трехступенчатая система очистки. Она включает в себя:Режим пастеризации. Очищение воды в увлажнителе от вредных спор и бактерий путем нагрева воды до 80°С.Функция стерилизации пара ультрафиолетом. Очистка воздуха от вирусов, микробов и даже неприятных запахов в результате взаимодействия ультрафиолета и био — фотокатализатора.Фильтр для умягчения воды Ag Ionic Silver с ионообменной смолой. Очистка и обеззараживание воды, благодаря ионам серебра, от солей жесткости. Также предотвращает появление белого налета на мебели.Полное описание функционалаультразвуковой принцип увлажненияэлектронное управление, LED-дисплейвстроенный электронный гигростатАUTO/НОЧНОЙ режимы работыДЕТСКИЙ режим работыАНТИАЛЛЕРГЕННЫЙ режим работыработа в режимах: холодный/теплый паравтоматическое отключение при низком уровне водытаймер (до 9 часов) на отключение приборарегулятор интенсивности увлажнениястерилизация пара ультрафиолетомразборный картридж-фильтр Ag Ionic Silverдвухструйный распылитель парабесшумная работадолговечная ультразвуковая мембрана (покрытие TITANIUM NITRIDE)Технические характеристикиПотребляемая мощность 40 / 125 ВтПлощадь помещения 50 м2Объем резервуара воды 6,5 лПодключение 220 В / 50 ГцРасход (воды) до 400 г/чОбслуж. объем до 125 м3Размер (высота) 319 ммРазмер (ширина) 190 ммРазмер (глубина) 280 ммВес нетто, кг 4,5Вес брутто, кг 4,88Объём упаковки товара, м3 0,033Длина упаковки товара, м 0,35Ширина упаковки товара, м 0,24Высота упаковки товара, м 0,34