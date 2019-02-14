Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU 5515D белый

Описание товара

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Electrolux EHU-5515D белыйElectrolux EHU-5515D – это эксклюзивное решение в области увлажнения воздуха. Интеллектуальное управление в сочетании с высокой производительностью работы создают наиболее комфортный микроклимат в доме.ПреимуществаВ увлажнителе 5515D есть ряд неоспоримых преимуществ:Самое главное достоинство – высокая производительность – до 550 гр/час.В увлажнителе воздуха используется специально разработанная и долговечная мембрана с особо стойким покрытием TITANIUM NITRIDE (нитрид титана), которая не окисляется и не корродирует. По своим качествам нитрид титана не уступает золоту: он не подвержен коррозии, не окисляется и не тускнеет.В комплект с увлажнителем входит фильтр для умягчения воды AG IONIC SILVER увеличенного объема. Благодаря его разборной конструкции, можно менять только наполнитель внутри картриджа. Это позволяет владельцу существенно сэкономить средства. Он обеззараживает, очищает и смягчает воду, предотвращая образование солевого налета и делает выходящий пар максимально чистым.Уникальный дизайн. Лицевая панель увлажнителя выкрашена в чисто белый, напоминающий жемчуг, цвет.Режимы работыAUTO-режим. Функция автоматического увлажнения позволяет прибору заботиться о Вас самостоятельно. Датчики влажности и температуры подберут и установят оптимальный уровень влажности в помещении в зависимости от текущей температуры, а также своевременно отреагируют на изменения влажности или температуры. Индикация текущего и заданного уровней влажности, а также интенсивности пара отображается на LED-дисплее, облегчая управление прибором.НОЧНОЙ режим. Ночью, во время сна, человеку требуется немного больший уровень влажности, чем днем. При включении функции ночного режима, увлажнитель автоматически выставляет уровень влажности на 60% и поддерживает его в течение ночи, а утром увлажнитель автоматически отключается.Полное описание функционала ультразвуковой принцип увлажненияэлектронное управление, LED-дисплейвстроенный электронный гигростатАUTO/НОЧНОЙ режимы работыработа в режимах: холодный/теплый паравтоматическое отключение при низком уровне водыдолговечная ультразвуковая мембрана (покрытие TITANIUM NITRIDE)таймер (до 8 часов)регулятор интенсивности увлажненияразборный картридж-фильтр Ag Ionic Silverиндикатор низкого уровня водыиндикатор чистки приборадвухструйный распылитель парабесшумная работаТехнические характеристикиПотребляемая мощность 40 / 125 ВтПлощадь помещения 60 м2Объем резервуара воды 6,7 лПодключение 220 В / 50 ГцРасход (воды) 400 / 550 г/чОбслуж. объем до 150 м3Размер (высота) 347 ммРазмер (ширина) 254 ммРазмер (глубина) 290 ммВес 4,0 кгВес нетто, кг 4,4Вес брутто, кг 4,7Объём упаковки товара, м3 0,04049145Длина упаковки товара, м 0,335Ширина упаковки товара, м 0,306Высота упаковки товара, м 0,395