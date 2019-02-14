Увлажнитель Boneco E2441A (холодный пар) white

Описание товара

Увлажнитель воздуха Boneco E2441A white​В 2008г. прибор удостоился одной из самых авторитетных и престижных наград в области промышленного дизайна – премии Red Dot.Boneco E2441A представляет собой ультрасовременный увлажнитель воздуха традиционного типа, созданный по самым последним разработкам швейцарских инженеров и дизайнеров. Притягивающая взгляд оригинальная форма прибора в виде конуса с матовой и глянцевой поверхностью гармонично сочетается с инновационным управлением и функциональным дизайном.Отличительные особенностипринцип саморегулирующегося испарениявысокая эффективность увлажнениясовершенный дизайнантибактериальный увлажняющий фильтрионизирующий серебряный стержень ISSиндикатор уровня водынизкий уровень шумаиндикатор режима работыдве ступени мощностиэкономное энергопотреблениепростое обслуживание и уходавтоматическое отключение при низком уровне водыавтоматическое отключение при падении прибораемкость для ароматизирующих средствТехнические характеристикиПотребляемая мощность 20 ВтПлощадь помещения 40 м2Объем резервуара воды 3,8 лРасход (воды) 220 г/чОбслуж. объем до 120 м3Размер (высота) 400 ммРазмер (ширина) 320 ммРазмер (глубина) 320 ммВес 3,8 кгВес нетто, кг 3,8Вес брутто, кг 5Объём упаковки товара, м3 0,054786095Длина упаковки товара, м 0,347Ширина упаковки товара, м 0,347Высота упаковки товара, м 0,455