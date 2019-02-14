Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU 3710D

Описание товара

Увлажнитель воздуха ультразвуковой Electrolux EHU-3710DElectrolux EHU-3710D – ультрасовременный многофункциональный увлажнитель воздуха с системой стерилизации пара, уникальным авторским дизайном, релаксационным освещением Relax Therapy и режимом метеостанции.Система стерилизации пара Bio-CopВ увлажнителе воздуха Electrolux EHU-3710D реализована инновационная трехступенчатая система очистки Bio-Cop. Она включает в себя пастеризацию воды при 80 градусах Цельсия и стерилизацию пара ультрафиолетовой лампой Ultraviolet Pro. Бак прибора изготовлен из специального антибактериального пластика, препятствующего образованию вредоносных микроорганизмов. Комплексное очищение и обеззараживание пара гарантирует уничтожение бактерий, благодаря чему в помещении создается здоровый микроклимат, который так необходим детям и людям, склонным к аллергическим реакциям и простудным заболеваниям.Ионизация воздухаФункция ионизации в увлажнителе воздуха EHU-3710D позволяет восполнить недостаток отрицательно заряженных ионов (анионов) в воздухе, что приближает его по своим качествам к воздуху хвойных лесов, горных и морских курортов. В редко проветриваемых помещениях образуется большое количество положительно заряженных аэроионов. Однако для нормального функционирования организма необходимо соблюдение баланса между отрицательно и положительно заряженными частицами. Нарушение этого баланса неблагоприятно сказывается на самочувствии и здоровье в целом. Умеренная ионизация способствует циркуляции аэроионов и очищает воздух, благотворно влияя на организм: способствует повышению метаболизма, улучшает деятельность легких, укрепляет нервную и кровеносную системы, а также помогает противостоять респираторным заболеваниям.Релаксационное освещение Relax TherapyВ увлажнителе воздуха EHU-3710D реализована эксклюзивная технология расслабляющего освещения Relax Therapy, которая представлена динамической сменой цветов – зеленого, синего и белого. Эти цвета оказывают естественное успокаивающее воздействие на человека. Освещение Relax Therapy помогает снять стресс, улучшить эмоциональное состояние и создать благоприятную атмосферу в доме.Технические характеристикиПотребляемая мощность 30/110 ВтПлощадь помещения 50 м2Объем резервуара воды 5 лПодключение 220-240 В/ 50-60 ГцРасход (воды) до 450 г/чОбслуж. объем до 125 м3Уровень шума менее 25 дБРазмер (высота) 382 ммРазмер (ширина) 209 ммРазмер (глубина) 209 ммВес 2,3 кгВес нетто, кг 3,27Вес брутто, кг 3,55Объём упаковки товара, м3 0,031958Длина упаковки товара, м 0,29Ширина упаковки товара, м 0,29Высота упаковки товара, м 0,38