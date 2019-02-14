Описание товара

Мойка воздуха Electrolux EHAW-6515​ОписаниеМойка воздуха«Electrolux EHAW-6515 представляет собой современный увлажнитель, который комбинирует мягкое и естественное увлажнение воздуха с уникальной технологией очистки воздуха от пыли, пылевых клещей, вредоносных спор и пыльцы. Мойка воздуха имеет надежное механическое управление, выполнена по последнему слову техники и соответствует европейским требованиям по безопасности.Как известно, самые эффективные и экологичные технологии заимствованы у природы. Поэтому, создавая увлажнители, мы отталкивались от тех решений, которые подсказала нам сама природа. В мойках воздуха процесс увлажнения максимально приближен к естественному, поэтому он является наиболее эффективным и полезным.ПреимуществаМойка воздуха не только создает оптимальный уровень влажности, но также очищает и обеззараживает воздух. В результате микроклимат помещения становится максимально комфортным и полезным для здоровья человека:Высокие показатели по увлажнению воздуха (до 500 гр/час)Система поддержания воды в поддоне, которая позволяет поддерживать постоянный уровень воды, и диски полностью находятся в смоченном состоянии. Эффективность увлажнения и очистки воздуха одинакова в течение всего времени работы прибора.В мойке воздуха Electrolux используется специальный ионизирующий стержень с серебряным напылением, который обеззараживает воду, убивая более 650 видов вредных бактерий.21 увлажняющий диск с «сотовой» структурой. Такая микросотовая структура повышает эффективность увлажнения и очистки.Не требует сменных фильтров и расходных материалов.Режимы работыРЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ. Регулируемые ступени мощности позволяют использовать обычный режим для достижения максимальной интенсивности увлажнения.НОЧНОЙ РЕЖИМ. Более щадящий, бесшумный и экономичный режим для работы в ночное время суток.Дополнительные функцииМойка воздуха Electrolux также оснащены функцией отключения при недостаточном уровне воды. Благодаря этой функции вы можете не беспокоиться о необходимости выключения увлажнителя, который сам отключится при необходимости.Полное описание функционалаувлажнение и очистка воздухамеханическое управлениеавтоматическое отключение при низком уровне водырегулируемые ступени мощностиНЕПРЕРЫВНЫЙ режим работыНОЧНОЙ режим работысистема очистки воды от бактерийсеребряный ионизирующий стерженьбольшой прозрачный бак для водысистема поддержания уровня воды в поддонеэффективные увлажняющие диски («технология соты»)не требует сменных фильтров и расходных материаловбесшумная работа Технические характеристикиПотребляемая мощность20 ВтПлощадь помещения50 м2Объем резервуара воды7,0 лПодключение220 В/ 50 ГцРасход (воды)до 500 г/чОбслуж. объем до125 м3Уровень шума, Lp dB(A) 3м, max/min>25 дБРазмер (высота)410 ммРазмер (ширина)320 ммРазмер (глубина)320 ммВес6,0 кгВес нетто, кг6Вес брутто, кг7Объём упаковки товара, м30,069431125Длина упаковки товара, м0,395Ширина упаковки товара, м0,395Высота упаковки товара, м0,445Количество на палетте упаковки товара, шт24