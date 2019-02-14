Описание товара

Мойка воздуха Boneco W1355A​Описание«Мойки воздуха» Boneco W1355A — поколение простых, надежных приборов, сочетающих в себе функции увлажнения и воздухоочистки. Увлажнение и очистка воздуха осуществляется без использования химикатов и сменных фильтров. Их роль выполняет уникальная запатентованная система пластиковых дисков с адсорбирующей поверхностью. Boneco W1355A демонстрирует высокую эффективность при крайне низком энергопотреблении.«Мойка воздуха» Boneco W1355A — эффективный прибор для увлажнения и очистки воздуха в жилых и офисных помещениях. Boneco W1355A отличается от своих «коллег» по товарной категории достаточно скромным функционалом. Однако это никак не отражается на эффективности работы серии W1355A. Увлажнение и очистка воздуха в приборе Boneco W1355A осуществляется без использования сменных фильтров, поскольку роль сменных фильтров выполняет вода. Прибор может работать в двух режимах: более и менее интенсивный («ночной» режим). Boneco W1355A демонстрирует высокую эффективность при крайне низком энергопотреблении. Увлажнение и очистка воздуха осуществляется без использования химикатов.Дополнительные возможностиВ мойке воздуха используется ионизирующий серебряный стержень для биологической очистки испаряемой воды. Он выполнен из антисептических волокон, уничтожающих более 650 видов бактерий и вирусов. В процессе обеззараживания воды новые ионы серебра заменяют старые, оторвавшиеся с поверхности. Такой механизм обеспечивает постоянную концентрацию ионов в течение всего продолжительного срока действия процесса ионизации.Отличительные особенностисочетание функций увлажнения и очищения воздухаотсутствие сменных фильтров, расходных материаловувлажняющие диски с адсорбирующей поверхностьюантибактериальная защита — ионизирующий серебряный стержень (ISS)две ступени мощности при очень тихой работеночной режим работы прибораавтоматическое отключение при низком уровне водыбольшой прозрачный резервуар для водысистема поддержания уровня воды в поддоневысококачественные компоненты и материалынизкий уровень шумапростое обслуживание и уход (большинство пластиковых частей можно мыть в посудомоечной машине)