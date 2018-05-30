Насадка нержавеющая сталь 600мм к Пеногенераторам

Описание товара

Насадка нерж.ст. 600мм, вход штык.соед., форсунка для пены из POM 55°, коэф. расхода 400, макс. 25бар, 50°C ТД Гидромаркет поставляет профессиональное и полоупрофессиональное оборудование в том числе: - плунжерные насосы (производство Италия, Австралия, Китай) высокого давления с разным типами приводов (электро, бензо,гидро) -Аппараты высокого давления с электро, бензо, и гидравлическим приводом - Пеногенераторы -Пенокомплекты - Аксессуары (шланги, фитинги, переходники, форсунки,фильтра) - Широчайший ассортимент ремкомплектов и запасных частей различных марок для насосоного оборудования разных производителей и марок (Karcher, Hawk, Interpump,Bertolini и д.р.) Цены реальные. Товар в наличии. Звоните!