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              BEGETON | ART
              Добавлено 31.03.2018
              26 700

              Разменный (жетонный) автомат

              Ссылка на сайт продавца
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              Телефон
              +7(4712)312834
              Ключевые слова:
              Разменный, автомат, жетонный, автомат, суперавтомат
              Продавец
              Компания SuperAvtomat
              0
              Описание товара

              Разменный или жетонный автомат чаще всего используется в качестве вспомогательного устройства для выдачи жетонов или монет определённого номинала, которые принимаются другими автоматами, установленными по соседству. Необходимость установки таких автоматов уже оценили владельцы кран-машин, детских качалок и механических автоматов по продаже жвачек, мячиков и капсул.

                  Автомат способен работать в двух режимах:

              Производить размен крупных денег на монеты одного номинала;

              Осуществлять продажу жетонов на всю внесённую сумму.

              Дополнительные опции:

              Светодиодное оформление;

              Монетоприёмник для возможности приёма мелочи;

              Сигнализация.

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