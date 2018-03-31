Разменный (жетонный) автомат

Описание товара

Разменный или жетонный автомат чаще всего используется в качестве вспомогательного устройства для выдачи жетонов или монет определённого номинала, которые принимаются другими автоматами, установленными по соседству. Необходимость установки таких автоматов уже оценили владельцы кран-машин, детских качалок и механических автоматов по продаже жвачек, мячиков и капсул.

Автомат способен работать в двух режимах:

Производить размен крупных денег на монеты одного номинала;

Осуществлять продажу жетонов на всю внесённую сумму.

Дополнительные опции:

Светодиодное оформление;

Монетоприёмник для возможности приёма мелочи;

Сигнализация.