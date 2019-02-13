Лак для ногтей Mistine Glitzy Nail Polish 03 терракотовый перламутр

Описание товара
№49/32 Лак для ногтей Mistine Glitzy Nail Polish:Имеет 22 оттенка:01 - серебряный перламутр,02 - нежно-розовый перламутр,03 - терракотовый перламутр,04 - вишневый перламутр,05 - коричневый перламутр,06 - нежно-оранжевый перламутр,09 - розово-фиолетовый глянец,11 - серо-коричневый глянец,12 - бордовый глянец,13 - персиковый глянец,14 - сиреневый глянец,20 - голубое серебро,26 - серебряный глиттер,27 - оранжевый глиттер,28 - розовый глиттер,29 - фиолетовый глиттер,30 - зеленый глиттер,31 - красный глиттер,32 - яркий розовый перламутр,33 - красный перламутр,34 - фиолетовый перламутр,35 - синий перламутр,36 - коричневый перламутр.