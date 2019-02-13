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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              190

              Бальзам Тайский черный целебный с ядом скорпиона Банна BANNA Scorpion Thai Balm 50 мл

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              Очень сильный по своему лечебному воздействию, эффективный и безопасный черный бальзам с ядом скорпиона Banna из Таиланда является идеальным аювердическим средством для борьбы с множеством проблем кожи, суставов, внутренних тканей и костей. Черный бальзам улучшает общее состояние организма и опорно-двигательного аппарата, при регулярном использовании помогает избавиться от надоевших недугов раз и навсегда.Основные свойства черного бальзама с ядом скорпиона Banna Scorpion Thai Balm:    оказывает мощное обезболивающее действие
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