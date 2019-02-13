Бальзам Тайский черный целебный с ядом скорпиона Банна BANNA Scorpion Thai Balm 50 мл

Описание товара

Очень сильный по своему лечебному воздействию, эффективный и безопасный черный бальзам с ядом скорпиона Banna из Таиланда является идеальным аювердическим средством для борьбы с множеством проблем кожи, суставов, внутренних тканей и костей. Черный бальзам улучшает общее состояние организма и опорно-двигательного аппарата, при регулярном использовании помогает избавиться от надоевших недугов раз и навсегда.Основные свойства черного бальзама с ядом скорпиона Banna Scorpion Thai Balm: оказывает мощное обезболивающее действие