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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              950

              Паста зубная тайская круглая в наборе (Thai herbal toothpaste) (25 гр х 12 шт)

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              Тайская круглая отбеливающая зубная паста – микс из разных вкусов и ароматов.В упаковке представлены разные вкусы и ароматы фруктовых и травяных круглых зубных паст.Круглая тайская  органическая зубная паста, содержащая в составе экстракты тайских фруктов и трав, очень эффективно отбеливает зубы, устраняет зубной налет и снимает воспаления десен.Применение: открутите герметично закрытую баночку, полностью освободите ее от защитной пленки, затем сухой зубной щеткой сделайте несколько поглаживающих круговых движений по поверхности пасты так, чтобы на ворсинках зубной щетки образовался небольшой налет. Этого небольшого количества вполне достаточно, чтобы отлично очистить и защитить зубы. Огромным плюсом тайской зубной пасты является ее экономичность. Одной баночки зубной пасты хватает на 2-3 месяца регулярного использования. Не допускайте попадания воды в баночку с пастой. Не забывайте закрывать баночку после каждого использования.
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