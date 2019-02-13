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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              1 050

              Паста Зубная Тайская круглая Мята и гвоздика (Набор 12 шт)

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              Круглая тайская органическая зубная паста, содержащая в составе тайскую мяту, масло гвоздики, борнеол, соль  и камфару, очень эффективно отбеливает зубы, освежает дыхание и устраняет зубной налет.Особенность мятной  тайской зубной пасты – это замечательный освежающий эффект, за счет входящего в состав пасты экстракта тайской мяты.Зубная паста «Мята и гвоздика» снимает воспаление десен, укрепляет десны, уменьшает чувствительность зубной эмали и отлично освежает полость рта.Мятная круглая тайская паста очень хорошо очищает зубы, отбеливает зубную эмаль и освежает дыхание.Применение: открутите герметично закрытую баночку, полностью освободите ее от защитной пленки, затем сухой зубной щеткой сделайте несколько поглаживающих круговых движений по поверхности пасты так, чтобы на ворсинках зубной щетки образовался небольшой налет. Этого небольшого количества вполне достаточно, чтобы отлично очистить и защитить зубы. Огромным плюсом тайской зубной пасты Манго является ее экономичность. Одной баночки зубной пасты хватает на 2-3 месяца регулярного использования. Не допускайте попадания воды в баночку с пастой. Не забывайте закрывать баночку после каждого использования.
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