Лосьон Питательный для тела Икра и Лайм Mistine White Spa Caviar and Lime Whitening Body Lotion

Описание товара

№69/45 Питательный лосьон для тела Икра и Лайм Mistine White Spa Caviar & Lime Whitening Body Lotion: Интенсивно питает кожу,Насыщает клетки кожи полезными веществами и витаминами,Придает коже сияние и гладкость,Увлажняет кожу,Оказывает защиту от УФ-излучений,Обладает антиоксидантным свойством. Состав: экстракт красной икры, экстракт лайма (импортируется из Австралии), витамин С, витамин Е, экстракт цветков гардении. Способ применения: на сухую чистую кожу тела легкими массажными движениями нанесите небольшое количество лосьона до полного впитывания. Не смывать!