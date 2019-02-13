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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              315

              Лосьон Питательный для тела Икра и Лайм Mistine White Spa Caviar and Lime Whitening Body Lotion

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              №69/45  Питательный лосьон для тела Икра и Лайм Mistine White Spa Caviar & Lime Whitening Body Lotion: Интенсивно питает кожу,Насыщает клетки кожи полезными веществами и витаминами,Придает коже сияние и гладкость,Увлажняет кожу,Оказывает защиту от УФ-излучений,Обладает антиоксидантным свойством. Состав: экстракт красной икры, экстракт лайма (импортируется из Австралии), витамин С, витамин Е, экстракт цветков гардении.  Способ применения: на сухую чистую кожу тела легкими массажными движениями нанесите небольшое количество лосьона до полного впитывания. Не смывать!
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