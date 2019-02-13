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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              838

              Сыворотка Омолаживающая с черной икрой и коллагеном Mistine Caviar Extreme Concentrate Serum

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              №229/149 Омолаживающая сыворотка с черной икрой и коллагеном Mistine Caviar Extreme Concentrate Serum - теперь процедура омоложения доступна каждой женщине: безоперационный лифтинг в домашних условиях! Mistine Caviar - отличное средство для скорых результатов перед важным событием. Ревитализацирует - омолаживает, оживляет и обновляет клетки кожи лица, Уменьшает морщины - крупные морщины уменьшаются и становятся менее заметными, мелкие разглаживаются полностью,Подтягивает контур лица - уменьшаются провисания кожи, овал лица становится более четким,Интенсивно питает и увлажняет,Улучшает качество кожи,Улучшает цвет лица,Оказывает ранозаживляющий эффект. Состав: витамин Е, витамин А, витамин В6, аминокислоты, пептидный комплекс, коллаген, масло семян сафлоры, гилауроновая кислота, экстракт черной икры осетровых рыб (импортируется из Франции, добывается исключительно из осетровых). Способ применения: Массажными движениями нанесите несколько капель сыворотки на очищенную кожу лица и шеи. Не смывать! При необходимости через 10-15 минут можно нанести увлажняющий крем. После прекращения использования сыворотки для омоложения Mistine Caviar - обратного процесса НЕ происходит!
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