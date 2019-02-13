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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              691

              Гель Роликовый лифтинговый для зоны вокруг глаз Mistine O2 Eye Roll On Massaging Roller

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              №109/71   Роликовый лифтинговый гель для зоны вокруг глаз Mistine O2 Eye Roll - новейший препарат от Mistine для супер лифтинга зоны вокруг глаз! Омолаживает кожу век,Обогащает витаминами,Предупреждает и разглаживает мелкие морщины зоны вокруг глаз,Стимулирует процессы регенерации в клетках,Регулирует и улучшает циркуляцию крови,Придает коже упругость и улучшает цвет,Защищает кожу от гормонального старения,Удерживает влагу,За счет легкого массажирования роликом подтягивается нижнее и верхнее веко,Помогает от отеков, дряблости кожи, воспалений,Ролик распределяет гель равномерно и экономно.  Состав: масло рисовых отрубей, соя, витамин Е. Способ применения: поднесите ролик Mistine O2 к чистой коже век и несильно прижмите. Круговыми движениями сделайте несколько движений по массажным линиям. Не смывать! Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ролик 2 раза в день.
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