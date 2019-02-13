Гель Роликовый лифтинговый для зоны вокруг глаз Mistine O2 Eye Roll On Massaging Roller

Описание товара

№109/71 Роликовый лифтинговый гель для зоны вокруг глаз Mistine O2 Eye Roll - новейший препарат от Mistine для супер лифтинга зоны вокруг глаз! Омолаживает кожу век,Обогащает витаминами,Предупреждает и разглаживает мелкие морщины зоны вокруг глаз,Стимулирует процессы регенерации в клетках,Регулирует и улучшает циркуляцию крови,Придает коже упругость и улучшает цвет,Защищает кожу от гормонального старения,Удерживает влагу,За счет легкого массажирования роликом подтягивается нижнее и верхнее веко,Помогает от отеков, дряблости кожи, воспалений,Ролик распределяет гель равномерно и экономно. Состав: масло рисовых отрубей, соя, витамин Е. Способ применения: поднесите ролик Mistine O2 к чистой коже век и несильно прижмите. Круговыми движениями сделайте несколько движений по массажным линиям. Не смывать! Для лучшего эффекта рекомендуется использовать ролик 2 раза в день.