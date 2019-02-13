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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              439

              Пенка для умывания с секретом улитки Mistine Snail Facial foam

              Телефон
              +74953084713
              Продавец
              Mistine Club
              0
              Описание товара
              №69/41 Пенка для умывания с секретом улитки Mistine Snail Facial foam: Глубоко очищает кожу,Снимает все виды макияжа,Успокаивает и снимает раздражения,Глубоко проникает в поры и очищает их,Омолаживает клетки кожи,Выравнивает тон кожи,Придает коже гладкость и упругость. Состав: секрет улитки (импортируется из Кореи), витамин В3, гидролизированный коллаген, галуроновая кислота. Способ применения: небольшое количество средства взбейте в ладонях и легкими массажными движениями нанесите на кожу лица. Затем тщательно смойте пену. Рекомендуется к применению 2 раза в день.
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