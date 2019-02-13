Описание товара

AWEI ES-100i Super Bass In-Ear Наушник С микрофонной гарнитурой для сотового телефона 1TopShop Цвет Красный /Цвет Голубой /Цвет Серебряный /Цвет Черный /Цвет Розовый / описание: модель:стерео-Эс-100иЗвук отличный супер басов: стереозвукТип наушников: проводная гарнитурасопротивление: 16 Ом при 1 кГц частотная характеристика:22000hz чувствительность: 90 дБ Диаметр драйвера: 8 ммРазъем: 3,5 мм аудио разъемДлина кабеля: 1,2 мцвет:красный,синий,серебро,черный,розовый Совместимость с компьютера, МР4, МР3, для iPhone, для HTC,Samsung мобильные телефоны другие телефоны для всех видов музыки.особенности: с микрофоном, вы можете говорить свободно. мягкие уха подушечками вписываются в слух удивительного комфорта.пакет включал: 1 x в-ухо наушники больше деталей: