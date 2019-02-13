Описание товара

AJazz AX360 3,5-мм аудиоразъем + USB-кабель для наушников с шумоподавлением с Микрофон 1TopShop Цвет Белый /Цвет Черный / Спецификация:1. Бренд: AJazz2. Модель: AX3603. Цвет: черный, белый, золотой4. Подключение: 3,5 мм SPK + MIC, USB Wired5. Чувствительность: 112dB ± 3dB6. Диапазон частот: 20-20000 Гц7. Loundspeaker: φ50.0mm8. Сопротивление: 32 ± 10% Ом9. Микрофон: 4,0 * 1,5 мм10. Сопротивление микрофона: ≤ 2,2 кОм11. Выходное звуковое давление: 105 ± 3 дБ12. Длина кабеля: прибл. 2.2мОсобенности:1. Черно, бело, золото 3 цвета для варианта, и с отображением 7 цветов с задней подсветкой.2. Адаптивная конструкция оголовья, подходит для головы разных форм и снижает давление на голову.3. 50-миллиметровый драйвер обеспечивает идеальный звуковой эффект.4. Высокая чувствительность и шумоподавляющий микрофон, голосовой чат становится более четким.В пакет включено:1 * AJazz AX360 3,5-мм аудиоразъем + USB-кабель для наушников с шумоподавлением с Микрофон