Описание товара

Сменная губка амбушюры к Logitech h800 наушники 1TopShop сменная губка амбушюры насадку валика к Logitech h800 наушникиописание: 1, это ухо подушку сделана из мягкого поролона и искусственной кожи, что делает ношение уютно и комфортно. 2, предназначен для повышения верности аудио по демпфирование колебаний между ухом и гарнитурой, обеспечивая более яркие звуки. 3, они действительно хороши замен к Logitech h800 наушники.особенности: подходит для гарнитуры прочный и мягкий легкий установить материал: мягкая пенаамбушюры Внешний диаметр: 65 мм х 80 мм амбушюры Внутренний диаметр: 30мм х 30ммцвет:черный совместим с: к Logitech h800 наушникипожалуйста, обратите внимание:наушники не включены.пакет включал: одна пара сменных амбушюры к Logitech h800 наушников (левый и правый)подробно картинки: