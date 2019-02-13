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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              477

              Сменная губка амбушюры к Logitech h800 наушники 1TopShop

              Телефон
              +7(923)6934645
              Продавец
              TopShop
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              Описание товара
              Сменная губка амбушюры к Logitech h800 наушники 1TopShop сменная губка амбушюры насадку валика к Logitech h800 наушникиописание: 1, это ухо подушку сделана из мягкого поролона и искусственной кожи, что делает ношение уютно и комфортно. 2, предназначен для повышения верности аудио по демпфирование колебаний между ухом и гарнитурой, обеспечивая более яркие звуки. 3, они действительно хороши замен к Logitech h800 наушники.особенности: подходит для гарнитуры прочный и мягкий легкий установить материал: мягкая пенаамбушюры Внешний диаметр: 65 мм х 80 мм амбушюры Внутренний диаметр: 30мм х 30ммцвет:черный совместим с: к Logitech h800 наушникипожалуйста, обратите внимание:наушники не включены.пакет включал: одна пара сменных амбушюры к Logitech h800 наушников (левый и правый)подробно картинки:
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