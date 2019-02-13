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              BEGETON | ART
              Добавлено 13.02.2019
              1 288

              Fineblue HF9800 2 In 1 V40 Стереогарнитура Уши Крюк Наушники 1TopShop

              Телефон
              +7(923)6934645
              Продавец
              TopShop
              0
              Описание товара
              Fineblue HF9800 2-In-1 V4.0 Стереогарнитура Уши Крюк Наушники 1TopShop Особенности:1.Support подключения двух телефонов2.Apple телефона может отображаться на электричестве3.Long ожидания (может стоять 3-4 дня) Спецификация:Режим BluetoothСтерео вызывает вибрацию версия BluetoothV4.0 + EDR совместимый частота2,4-2.48GHz мощность передачиКласс 2Рабочее напряжение3.6V Рабочий ток≤ 25 мА дальность передачи 10mВремя зарядки1час ~ 2 часа Время разговораОколо 4 часовВремя ожиданияОколо 150 часовматериалпластикцветчерныйВ пакет включено:1 X BT гарнитура 1 X ушной крючок1 X Ухо колпачок1 кабель X Данные износа зарядный кабель 1 X Инструкции
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