Bakeey Q3 Sport Earhook Uniaural Bluetooth Наушник HeadphoneWith Mic CVC 60 Шумоподавление 1TopShop

Описание товара

Bakeey Q3 Sport Earhook Uniaural Bluetooth Наушник HeadphoneWith Mic CVC 6.0 Шумоподавление 1TopShop Цвет Черный /Цвет Черный+Серый /Цвет Синий синий /Цвет Черный+Красный / Особенности:1. Uniaural Bleutooth наушник, эргономичный дизайн наушников, отсутствие давления и комфортного ощущения.2. 180 ° вращающиеся вкладыши, подходящие для вашего правого уха и левого уха, подходящие для всех привычек ношения.3. Технология шумоподавления CVC6.0, эффективно уменьшает шум окружающей среды, обеспечивает чистый звук.4. Встроенный mircophone, более высокая чувствительность и сопротивление помех, как разговаривать с вашими друзьями лицом к лицу.5. Простая операция, более удобная для переключения песен, регулировки громкости или ответа на вызов во время вождения, бега и т. Д.Характеристики:Общая спецификация марка Bakeey Модель Q3 цвет Черный, Черный + Красный, Черный + Серый, Черный + Синий Ношение Тип Дизайн Earhook, In-earТехнические характеристики Микрофон да Версия Bluetooth V4.1 коробка передач Расстояние 10m частота отклик 20-20kHz Батарея Емкость 75 мАч, 3,7 В Время зарядки (ч) 1-2 часа Время разговора 5 hours Рабочее время (h) 5 hours Время ожидания (ч) 30 daysВ пакет включено: 1 * Bakeey Q3 Bluetooth Наушник 1 * Зарядный кабель 1 * Руководство