Описание товара

[Truly Wireless] Sanag J1 Адаптивный шумоподавление Чистый ANC HiFi Bluetooth Наушник с зарядным устройством Коробка 1TopShop Цвет Красный /Цвет Серый /Цвет Серебряный / Особенности:1. True Wireless: нет кабелей, подключение Bluetooth, сенсорное управление, простота подключения к вашим устройствам.2. Адаптивное шумоподавление (чистый АНК): обеспечивает превосходное качество прослушивания, которое блокирует отвлекающие факторы, чтобы вы могли приблизиться к своей музыке.3. IPX5 Waterproof: подходит для мелкого плавания. Не беспокойтесь о том, когда вы сидите под сильным дождем. Характеристики:Общая спецификация марка Sanag Модель J1 цвет Серый, Щепка, Золото, Красный Ношение Тип В ухе Вес нетто (г) 4g (каждый наушник)Технические характеристики Микрофон да Версия Bluetooth V4.2 коробка передач Расстояние 10m Блок драйвера 6mm Чувствительность приема 101dB полное сопротивление 32Ω частота отклик 50-24kHz Батарея Емкость Зарядное устройство: 400 мА Наушники: 40mAh Время разговора 4 hours Рабочее время (h) 3 hoursВ пакет включено: 1 * Sanag J1 Bluetooth Наушник 1 * USB-кабель для зарядки 1 * Руководство пользователя