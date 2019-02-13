Описание товара

Zealot B26 HiFi Стерео беспроводные Bluetooth наушники Складная сенсорная панель управления TF-гарнитура с микрофоном 1TopShop Цвет Черный /Цвет Черный+Серебряный /Цвет Черный золото /Цвет Белый / Особенности:1. Интуитивно понятная сенсорная панель управленияПросто используйте кончики пальцев: по часовой стрелке для увеличения громкости, против часовой стрелки для уменьшения громкости. нажмите, чтобы воспроизвести/приостановить/ответить на телефонный звонок/повесить трубку.2. Мощное качество стереозвука Bass 3D50-миллиметровые высокопроизводительные громкоговорители представляют вам живые, полные, насыщенные, аутентичные музыкальные ощущения, охватывают как гармоничное качество стереозвучания басов, так и превосходную ясность.3. Эргономичный дизайн, встроенный для комфортаРегулируемая и расширяемая подгонка подголовника для всех размеров головы и будет держаться прямо на голове во время строгих тренировок, супер губчатые чашки для ушей обеспечивают комфорт и стабильность в течение всего дня.4. Индивидуальные чашки УшиРегулируемые и гибкие чашки для ушей подходят для разных типов лиц, чтобы получить лучшее уплотнение. Поворотный дизайн для лучшего хранения.Характеристики:Общая спецификацияМаркаZealotМодельB26 ЦветЧерный, черный + золотой, черный + серебристый, белыйТип ношенияНакладные наушникиГабаритные размеры163*80*195ммТехнические характеристикиМикрофондаBluetooth ВерсияV4.2 + BR + EDR + BLEДальность передачи10мДинамический диаметр40ммСопротивление64ΩЧастотная характеристика:18-20000HzЧувствительность110 ± 5 дБЕмкость батареи600 мАч, 3,7 ВВремя зарядки (ч)2-4HПринимая время8чВремя музыки (ч)10чВремя ожидания (ч)800чВ пакет включено:1 * Zealot B26 HiFi Стерео беспроводные Bluetooth наушники1 * USB-кабель для зарядки1 * 3,5 мм аудиокабель1 * Руководство