Шланг резиновый 10 м фитинги торнадо 450 бар

Описание товара

ТД Гидромаркет поставляет профессиональное и полоупрофессиональное оборудование в том числе: - плунжерные насосы (производство Италия, Австралия, Китай) высокого давления с разным типами приводов (электро, бензо,гидро)

-Аппараты высокого давления с электро, бензо, и гидравлическим приводом - Пеногенераторы

-Пенокомплекты - Аксессуары (шланги, фитинги, переходники, форсунки,фильтра) - Широчайший ассортимент ремкомплектов и запасных частей различных марок для насосоного оборудования разных производителей и марок (Karcher, Hawk, Interpump,Bertolini и д.р.) Цены реальные. Товар в наличии. Звоните!