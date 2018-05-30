Выберите город
Частным лицам
Компаниям и предпринимателям
Помощь #Намневсёравно
Регистрация
Вход
Загрузка меню
показать всё
      Найти
      Загрузка меню
      показать всё
          Узнать больше о BEGETON
          Торговая площадка
          Частные объявления
          Работа Компании Персоны Скидки и акции
          Загрузка меню
          перейти
              - | - | -
              BEGETON | ART
              Добавлено 30.05.2018
              368

              Форсунка RED

              Телефон
              88003335249
              Продавец
              Гидромаркет
              0
              Описание товара

              Угол распыления  0 градусов. Страна происхождения — Китай ТД Гидромаркет поставляет профессиональное и полоупрофессиональное оборудование в том числе: - плунжерные насосы (производство Италия, Австралия, Китай) высокого давления с разным типами приводов (электро, бензо,гидро)  -Аппараты высокого давления с электро, бензо, и гидравлическим приводом - Пеногенераторы                -Пенокомплекты - Аксессуары (шланги, фитинги, переходники, форсунки,фильтра) - Широчайший ассортимент ремкомплектов и запасных частей различных марок для насосоного оборудования разных производителей и марок (Karcher, Hawk, Interpump,Bertolini и д.р.) Цены реальные. Товар в наличии. Звоните!

              Другие товары компании
              показать все
              © 2020 BEGETON
              «Бигетон», «Бегетон», «Бигитон», «Бегитон», «Begeton», «Bigiton», «Begiton», «Bigeton» — являются зарегистрированными знаками торгового обслуживания ООО «БГО ГРУПП»
              Скачать
              с Google Play
              Скачать
              с App Store