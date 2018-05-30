Винтовка пневматическая Hatsan BT 65 SB (PCP, пластик), калибр 4,5 мм

Описание товара

Винтовка пневматическая Hatsan 65 SB - это самая мощная десятизарядная PCP пневматика марки Hatsan на сегодняшний день. Пневматическая винтовка Hatsan BT 65 SB имеет продольно скользящий затвор запирания ствола пневматической винтовки.

Все модели винтовок Hatsan BT 65 SB оснащены ремнём, антабками (для крепления оружейного ремня), зарядным штуцером и двумя барабанами-клипами (на 10 пуль каждый).Hatsan 65 SB выпускается в четырёх модификациях, Hatsan bt65-rb, Hatsan bt65-rb-w, Hatsan bt65-sb и Hatsan bt65-sb-w. Весь модельный ряд PCP пневматики Hatsan BT65 имеет регулируемый по высоте приклад (регулируемая щека приклада).

Буквы"rb" в названии модели означают задний болтовый взвод (задний болт или right bolt),"sb" - боковой болтовый взвод (боковой болт) или side bolt action. Буква"w" в названии пневматики обозначает деревянное ложе Hatsan BT65. Составляя эти буквы в нужной комбинации при поиске винтовки Hatsan 65 bt, Вы легко сможете сказать какой тип взвода Hatsan bt65 sb имеет пневматическое оружие Hatsan 65, и с каким ложе оно выпускается.

Наличие регулируемого ложа пневматического ружья Hatsan BT 65 SB особенно важно на соревнованиях по стрельбе или при длительной эксплуатации винтовки, не отрываясь от прицельной линии. Ремень Hatsan BT 65 SB удобный и широкий, не натирает и не соскальзывает с плеча охотника, освобождая руки для выстрела из винтовки в подходящий момент. Пневматические винтовки Hatsan BT 65 SB (на металлической ствольной коробке) имеют ласточкин хвост для крепления оптического прицела или других прицельных приспособлений.

Винтовка имеет собственный открытый прицел. Нарезной стальной ствол Hatsan BT 65 SB имеет увеличенную, по сравнению с предыдущей моделью Hatsan at44-10, длину. Резервуар высокого давления Hatsan BT 65 SB тоже увеличен. Перепуск Hatsan BT 65 SB имеет больший диаметр нежели 44я модель. Соответственно мощность Hatsan BT 65 SB значительно возросла и надёжность болтового взвода хорошо зарекомендовала себя на этой точной и совершенной пневматической винтовке магнум класса.

Стрельба из Hatsan BT 65 SB осуществляется исключительно тяжелыми пульками. Задувать резервуар винтовки можно насосом, особенно, если Вы охотитесь или стреляете без автомобиля. Баллоном заправляют PCP оружие Hatsan BT 65 SB или при езде на машине. Винтовка Hatsan - отличный выбор! Купить Hatsan BT 65 SB (Хатсан 65 купить) можно без лицензии и специального разрешения.