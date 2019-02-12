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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.02.2019
              900

              Асбестоцементные листы АЦЭИД 10х1500х3000 не прессованный

              Телефон
              +7(343)3102292
              Продавец
              КОМПЛЕКССТАЛЬ
              0
              Описание товара
              Листыхризотилцементныеплоские непрессованныесерые и цветныеТУ 5781-016-00281631-2007Листы хризотилцементныеплоские прессованные АЦЭИДТУ 5781-016-00281631-05  Техническая характеристикаНаименование Длина,мм Ширина,мм Толщина,мм Морозостойкость,циклов Вес,кгЛист плоский (шифер) прессованный 20 мм 3000 1500 20 50 192Лист плоский (шифер) прессованный 10 мм 3000 1500 10 50 96Лист плоский (шифер) прессованный 8 мм 3000 1500 8 50 78Предел прочности при изгибе МПа (кгс \ см), не менее Все толщины 25 (250)Плотность, г \ см3, не менее Все толщины 1,8Водопоглощение, % Все толщины от 12 до 20Ударная вязкость КДж \ м2 Все толщины 2,5 (2,5)Электрическая прочность, кВ \ м (кВ \ мм), не менее 6, 8, 10 мм - 2,0х103(2,0) / 12 мм и выше - 1,5х103(1,5)Дугостойкость при токе 20 мА, с Все толщины 30Плоский лист (шифер) по спецзаказу изготавливается толщиной от 6 до 25 мм. и разрезается на любые размерыТехническая характеристикаНаименование Длина,мм Ширина,мм Толщина,мм Морозостойкость,циклов Вес,кгЛист плоский (шифер) непрессованный 10 мм 1750 1120 10 25 38Лист плоский (шифер) непрессованный 8 мм 1750 1120 8 25 31Лист плоский (шифер) непрессованный 6 мм 1750 1120 6 25 28Предел прочности при изгибе МПа (кгс \ см), не менее Все толщины 18 (180)Плотность, г \ см3, не менее Все толщины 1,6Ударная вязкость КДж \ м2 Все толщины 2,0 (2,0)Область применения:1. Изготовление утеплённых стеновых панелей.2. Внутренняя и наружная облицовка зданий и сооружений.3. Устройство кровли без бетонной стяжки.6. Оборудование клеток птицефабрик.4. Устройство полов и подвесных потолков.5. Устройство неответственных перегородок внутри здания.7. Ограждения на балконах домов.8. Ограждения земляных гряд в садах.9. Изготовление перегородок свиноферм и т.д.Преимущества листов хризотилцементных (шифера) волнистых и плоских:− дешевизна
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