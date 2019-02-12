Описание товара

Профлист (ОЦ, с полим. Покрытием) С8, С21, МП20, НС 35, кв. мСуществует множество разновидностей профнастила и само собой они отличаются в основном по сфере их применения и основным характеристикам, которые это определяютПрофнастил с8 - это уникальный материал широко применяемы в такой сфере как возведение заборов, монтаж фасадных конструкций. Этот вид продукции обладает отличными качествами. Он прочен, легок и обладает отличным внешним видом, поэтому может использоваться в качестве декоративного материала. Так же профнастил с8 может быть использован для быстрого строительства ангаром, складов, гаражей и других подобных типов конструкций.Уникальные преимущества профнастила с8 заключаются в его технических характеристиках. Это сталь высокого качества, холоднокатаная, толщина которой составляет от 0,5 до 0,7 мм. Это позволяет листу быть легким и прочным. Так же небольшой шаг волны гофра, составляющий немногим более 50 мм, при высоте 8мм обеспечивают листу отличный внешний вид и дополнительную жесткость. Специальное полимерное покрытие защищает профнастил от коррозии и придет листу блеск и сильно продлевает срок службы доходящий до половины века в условиях умеренного климата.Такой вид продукции как Профнастил с21 применяется в строительстве при настиле кровли с шагом до 0,8 метров при покрытие крыши. В случае если необходимы быстро возвести здание используется в качестве элемента конструкции. Так же профнастил с21 может быть использован в качестве каркасной конструкции. Так же этот вид профнастила применяется для возведения оградительных сооружений, металлических заборов. В качестве декоративного материала. И для любых других сфер, где необходима скорость и качество постройки, будь то покрытие стен, или использование в качестве сэндвич-панели.Очень часто профнастил с21 применяется при строительстве небольших зданий: гаражей, блох-хаусов, бытовок, павильонов.Профлист марки H-75 представляет из себя профнастил, который можно использовать в качестве несущего, для возведения перекрытий, ограждений и несущих стен, об этом свидетельствует маркировка «H» в названии продукта. Толщина листа, из которого изготовлен профиль, составляет 75 миллиметров, что тоже указанно в названии. Профнастил имеет гофрированную форму и периодически повторяющийся профиль.Профнастил H-75 производится по требования ГОСТа 24045-94 с использованием высококачественной оцинкованной стали. Особую устойчивость к воздействию атмосферных фактором придает профнастилу полимерное покрытие, добавляе при этом так же эстетичность внешнего вида. Благодаря разнообразию цветовых решений и многим полезным качествам, этот вид продукции используется при облицовке зданий, что обеспечивает строению длительный срок эксплуатации.