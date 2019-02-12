Труба БУ 73х5,5 на столбы

Описание товара

Труба БУ НКТ 73х5,5 Труба насосно-компрессорнаяНасосно-компрессорные трубы применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, для транспортировки жидкостей и газов, а так же для ремонтных и спускоподъемных работ.Трубы, поставляемые «Комплекссталь», соответствуют мировым и российским стандартам качества.Труба насосно-компрессорная – ГОСТ 633-80По точности и качеству трубы изготавливаются исполнением А и Б, по группам прочности: Д, К, Е. Ограничение по сере и фосфору – не более 0,045%.По длине трубы исполнения:- поставляют А 10,0±0,5м