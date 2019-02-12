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              BEGETON | ART
              Добавлено 12.02.2019
              180

              Труба БУ 73х5,5 на столбы

              Телефон
              +7(343)3102292
              Продавец
              КОМПЛЕКССТАЛЬ
              0
              Описание товара
              Труба БУ НКТ 73х5,5 Труба насосно-компрессорнаяНасосно-компрессорные трубы применяются в процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин, для транспортировки жидкостей и газов, а так же для ремонтных и спускоподъемных работ.Трубы, поставляемые «Комплекссталь», соответствуют мировым и российским стандартам качества.Труба насосно-компрессорная – ГОСТ 633-80По точности и качеству трубы изготавливаются исполнением А и Б, по группам прочности: Д, К, Е. Ограничение по сере и фосфору – не более 0,045%.По длине трубы исполнения:- поставляют А 10,0±0,5м
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