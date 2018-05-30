Винтовка пневматическая Hatsan TORPEDO 150TH MW, калибр 4,5 мм

Описание товара

Пневматическая винтовка Хатсан Hatsan TORPEDO 150TH MW – это замечательное пневматическая винтовка, которая выпускается известным турецким производителем. Эта модель ружья Hatsan TORPEDO 150TH MW стала очень популярной во всем мире благодаря отменным техническим данным.

Данная винтовка позволяет разогнать свинцовую пульку, до скорости 305 метров в секунду. Усиленная пружина в комплект не входит. Винтовка имеет вес в три с половиной килограмма. Нельзя сказать, что оружие легкое. Но держать пневматическое ружье такого веса, зная, насколько оно мощное, более чем приятно.

Винтовка Hatsan TORPEDO 150TH MW в длину достигает ста двадцати сантиметров, но ведь задача оружия подобного класса во все не в том, чтобы быть компактным. Купить винтовку Хатсан мечтают многие. Купить пневматическую винтовку Хатсан Вы можете у нас. Данное ружье – это выбор профессиональных стрелков. Стоимость этой винтовки отличается от многих других моделей данного производителя, но достаточно осуществить один единственный выстрел, чтобы понять, что оружие качественное на сто процентов и не только соответствует своей цене, но и превосходит её.

Эта винтовка это прекрасное соотношение цена – качество. Владельцы Hatsan TORPEDO 150TH MW могут без проблем попасть в малоразмерную цель на средние и дальние дистанции, которые недосягаемы для винтовок с меньшей ценой, ведь меньшая цена это худшие характеристики.

Стоит понимать, что чаще всего недорогие ружья имеют не слишком высокие показатели технических характеристик и предназначены в основном для обучения основам и принципам стрельбы. Данная винтовка прекрасно подойдет для стрелков, которые знают, что они хотят от винтовки. Если ваша цель попасть в маленькую цель на дальней дистанции, то эта винтовка прекрасный выбор.

Винтовка так и манит любителей стрельбы своим ложе и прикладом, изготовленным из отменного натурального дерева (обычно это бук или орех). Один внешний вид пневматики дает понять стрелкам, что оружие достойно внимания.

Приобретая такую винтовку, стоит также купить чехол. Этот простенький аксессуар способен в разы продлить жизнь вашему оружию, защищая его от попадания влаги, песка, пыли. После покупки данной винтовки неплохо было бы купить качественный оптический прицел, он нужен для того чтобы совершать дальние выстрелы, также он поможет раскрыть все возможности данной винтовки.